Al Commissariato di Termoli l’inugurazione della “Sala di ascolto protetto”

TERMOLI. Il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso il Commissariato di Polizia di Termoli sarà inaugurata una Sala di Ascolto Protetto, dedicata all’accoglienza delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità.
All’iniziativa parteciperanno il questore Domenico Farinacci, il sindaco di Termoli Antonio Balice, la procuratrice della Repubblica di Larino, dottoressa Elvira Antonelli, e i rappresentanti dei centri antiviolenza operanti in provincia.