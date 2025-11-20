Altro guasto sulla rete idrica in centro

TERMOLI. Acea Molise rende noto che, a causa di un guasto sulla condotta idrica, oggi giovedì 20 novembre si sta verificando una sospensione del flusso idrico nel Comune di Termoli.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
via Gabriele Pepe dal civico 1 al 43 e dal civico 2 al 14 (chiesa San Timoteo),
corso F.lli Brigida dal civico 130 al civico 138
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 18:00 di oggi giovedì 20 novembre, salvo imprevisti.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599.
Acea Molise si scusa per il disagio.