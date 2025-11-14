Andrea Cutillo eletto coordinatore regionale dei comitati provinciali Inail

CAMPOBASSO. Andrea Cutillo, presidente del comitato consultivo Inail di Campobasso e dirigente della Uil, è stato eletto oggi coordinatore regionale dei Comitati Provinciali dell’Inail. Il Coordinamento Regionale funge da collegamento tra il Civ Inail (Comitato di Indirizzo e Vigilanza) e il territorio, con l’obiettivo di armonizzare a livello regionale la realizzazione degli indirizzi nazionali dell’ente. Vice Coordinatore è stato eletto Michelino Freda.

Secondo Tecla Boccardo, segretaria regionale della Uil Molise, l’elezione di Cutillo rappresenta un passo importante: “Vi sarà sicuramente un’accelerazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle imprese per l’importante tema della sicurezza. Cutillo, persona di esperienza, saprà al meglio coniugare il tema della sicurezza con la vocazione e la peculiarità del contesto lavorativo molisano.”