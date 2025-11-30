TERMOLI. Appello per un gatto abbandonato in via Inghilterra: “Aiutatemi a trovargli casa”.

Un appello accorato arriva da Isabel, residente a Termoli, che da anni si prende cura di ben 16 gatti trovatelli. Questa volta la richiesta riguarda un micio rimasto solo in via Inghilterra. L’animale, racconta Isabel, non vuole spostarsi da quella zona perché lì abitava, ma la famiglia che lo accudiva si è trasferita lasciandolo per strada.

«A casa ne ho già sedici, tutti trovatelli – spiega – ma questo gatto non vuole abbandonare il suo posto.

Con il freddo e i fuochi d’artificio che si avvicinano rischia di finire male. Vi chiedo aiuto per trovargli una casa».

Il caso richiama l’attenzione sul tema degli abbandoni e sulla necessità di solidarietà verso gli animali più fragili, soprattutto in vista dell’inverno e delle festività. Isabel ha inviato anche un video per documentare la situazione e ribadisce la sua disponibilità a collaborare con chiunque voglia offrire un rifugio sicuro al gatto.

Un invito che diventa monito: la comunità può fare la differenza, trasformando un gesto di cura in un atto di civiltà.

EB