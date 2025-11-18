Avis Bike Tour “Un mare di pace” fa tappa a Termoli

Il Bike Tour Avis “Un mare di pace” continua il suo viaggio lungo la costa adriatica, partendo da Trieste e arrivando fino a Santa Maria di Leuca, all’estremità meridionale della Penisola. L’iniziativa, promossa da AVIS e dal progetto Riso fa’ buon sangue, unisce sport e solidarietà, sensibilizzando i partecipanti sull’importanza della donazione di sangue e plasma e diffondendo un messaggio di pace.

L’ottava tappa del tour si svolgerà a Termoli il prossimo 10 dicembre 2025, per poi proseguire verso San Nicandro Garganico. La giornata si concluderà con un evento serale alle 21:00 presso l’auditorium di via Elba a Termoli, dove Paolo Franceschini intratterrà il pubblico con uno spettacolo dedicato ai valori della solidarietà e della cultura.

L’iniziativa rappresenta un momento di sport e aggregazione, ma anche di riflessione sui temi della pace e della partecipazione attiva alla comunità attraverso il dono del sangue.