BigMat Cianciosi cerca un autista gruista per camion munito di patente E ed esperienza specifica

BigMat Cianciosi, azienda leader nel settore dei materiali edili con sede a Termoli (CB), cerca un autista gruista per camion munito di patente E, con esperienza specifica nella conduzione di veicoli dotati di gru.

La risorsa selezionata si occuperà del trasporto e della movimentazione di materiali da costruzione, collaborando con il magazzino per le operazioni di carico e scarico e contribuendo alle attività logistiche del punto vendita. Si richiedono precisione, affidabilità, conoscenza delle norme di sicurezza e capacità di lavorare in squadra.

BigMat Cianciosi è un punto di riferimento per imprese, tecnici e privati, con un ampio magazzino edile, showroom di finiture e centro ferramenta.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura via e-mail all’indirizzo cianciosi@bigmat.it, indicando nell’oggetto “Candidatura Autista Gruista”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0875 710120.