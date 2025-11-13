Campo boe alle Tremiti: la sindaca Lisci ottiene un incontro con il ministro Pichetto Fratin

ISOLE TREMITI. Il progetto del campo boe alle Isole Tremiti continua a muovere passi avanti. Il sindaco Annalisa Lisci ha ottenuto un impegno dal ministro Gilberto Pichetto Fratin per un incontro futuro, durante il quale si discuteranno possibili modifiche ad alcune componenti del percorso.

La novità è emersa al termine della conferenza organizzata dall’Ente Parco Nazionale del Gargano per presentare gli eventi del 30° anniversario dell’area protetta, svoltasi questa mattina a Foggia. All’incontro ha preso parte anche l’esponente del Governo.

Durante la conferenza, il primo cittadino ha avuto modo di dialogare con il ministro per circa quindici minuti, illustrando le esigenze di operatori e cittadini delle Tremiti, alla presenza del commissario straordinario Raffaele Di Mauro.