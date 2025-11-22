Capracotta e Campitello si tingono di bianco!

ALTO MOLISE. Primi fiocchi di neve a Capracotta e Campitello Matese, regalando uno spettacolo da cartolina e l’atmosfera tipica dell’inverno.

Passeggiare tra le stradine imbiancate o vedere le cime dei monti incorniciate dalla neve è un vero e proprio regalo per gli occhi. Per molti, soprattutto per chi ama gli sport invernali, è il segnale che la stagione sciistica è alle porte!

Anche se i fiocchi sono ancora leggeri e in alcune zone mescolati a pioggia, la magia del bianco Molise è già cominciata.