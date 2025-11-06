Caro materiali e blocco crediti d’imposta, Ance Molise lancia l’allarme

CAMPOBASSO. Le imprese molisane sono profondamente preoccupate per l’assenza nel disegno di legge di bilancio di interventi mirati a contrastare il caro materiali, così come per la disposizione che prevede il blocco, dal 1° luglio 2026, della compensazione dei crediti d’imposta con i contributi previdenziali e assicurativi.

Secondo le stime dell’Ance nazionale, come illustrate durante l’audizione al Parlamento, mancano 2,5 miliardi per garantire la copertura dei lavori del 2025, mentre nel testo non è prevista la proroga delle misure contenute nel decreto aiuti per i lavori del 2026. Il problema interessa circa il 70% dei cantieri, un terzo dei quali legati al PNRR, rischiando di fermare numerosi cantieri senza interventi adeguati.

Preoccupazione forte anche per il blocco delle compensazioni dei crediti d’imposta, comprese quelle legate alla ZES, che con l’effetto retroattivo danneggerà molte imprese titolari di crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi.

“Siamo molto preoccupati – spiega il presidente Corrado Di Niro – perché il caro materiali rimane un problema serio, i prezzi restano molto alti e molti lavori derivano da gare di anni fa. Il blocco delle compensazioni rischia di penalizzare le imprese che avevano programmato di utilizzarle per coprire debiti contributivi e assicurativi”.