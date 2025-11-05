Cordoglio della Diocesi per la scomparsa del papà di don Daniele Pavone

TERMOLI. Il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, insieme al presbiterio e a tutta la comunità diocesana, esprimono cordoglio e vicinanza a don Daniele Pavone per la morte del caro papà Vincenzo, avvenuta oggi, 5 novembre 2025.
In comunione di preghiera, partecipano al dolore di tutta la famiglia nell’affidamento amorevole alla Vergine Maria, nella luce e nella pace di Dio.
I funerali saranno celebrati giovedì 6 novembre 2025, alle 16, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Termoli.