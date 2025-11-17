Crisi idrica sul “tubone” Liscione-Puglia: se ne parla a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Martedì 18 novembre alle ore 18, nel favoloso scenario del Castello Maresca, a Serracapriola, abbiamo organizzato un incontro fondamentale sul progetto del nuovo snodo idrico Molise–Puglia.

Da oltre venti anni il nostro territorio affronta la crisi idrica e la siccità, che hanno messo a rischio agricoltura e lavoro. Questa opera rappresenta una risposta concreta dello Stato, pensata per portare acqua dove serve e garantire sicurezza e continuità alle nostre comunità.

Interverranno:

senatrice Annamaria Fallucchi – offrirà un quadro completo sull’opera e sul contesto istituzionale.

– offrirà un quadro completo sull’opera e sul contesto istituzionale. Nicola Gatta, candidato consigliere regionale e presidente del Cis Capitanata – illustrerà le ricadute del progetto sul territorio e sull’agricoltura.

È un’occasione per ascoltare, capire e confrontarsi: la partecipazione di ciascuno è essenziale per essere informati e consapevoli di un’opera che riguarda il futuro della nostra terra.

Non mancate: conoscere significa partecipare alla costruzione di un futuro sostenibile per tutti.