“Cuore puro” nei “Sapori tra le righe”

TERMOLI. Terzo appuntamento, venerdì 28 novembre, con il Festival della letteratura e dell’enogastronomia “Sapori tra le righe”. Ospiti dell’evento saranno la scrittrice Laura D’Angelo, che ci parlerà d’amore e sentimenti attraverso le pagine del suo libro, “Cuore puro”, e l’azienda Serra del Parco di Palata, che offrirà degustazioni di vini, oli aromatici ed altri squisiti prodotti, tutti rigorosamente biologici.

L’ingresso è libero e gratuito, alle ore 17:30, presso l’Enoteca dell’Istituto Alberghiero (via Canada). Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.