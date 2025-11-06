Debutta “Termoli in scena”: la rassegna all’insegna del teatro e del divertimento

TERMOLI. Prende il via “Termoli in scena”, la rassegna organizzata dalla UILT Molise (Unione Italiana Libero Teatro), con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli.

L’evento, che funge da gustoso anticipo della quarta edizione del festival “Jamme Bbelle”, in programma in tutta la regione a partire dalla fine di gennaio, si articolerà in tre appuntamenti: sabato 15 novembre, domenica 14 dicembre e domenica 11 gennaio 2026. Gli spettacoli, con inizio alle 18, si terranno presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) della città costiera.

La formula resta quella collaudata: intrattenimento, risate e spensieratezza, sempre accompagnate dalla passione per la commedia.

L’assessore alla Cultura, Michele Barile, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Siamo felici di sostenere il progetto della UILT. Tre spettacoli che uniscono tradizione e innovazione, valorizzando giovani talenti e realtà artistiche locali. Ringrazio la direzione artistica e le compagnie coinvolte per aver creduto in questo progetto, che offrirà al pubblico momenti di riflessione, divertimento e condivisione.”

L’apertura della rassegna sarà affidata alla Compagnia Teatrale Atriana di Atri, in Abruzzo. Seguirà la compagnia molisana Sipario Bisaccia di Montenero di Bisaccia, mentre l’evento si concluderà nell’anno nuovo con la compagnia campana Quelli che… il Teatro di Nola.

Serate leggere e adatte a tutti: “Termoli in scena” si propone di accogliere spettatori dai 0 ai 100 anni, con spettacoli che sapranno far sorridere e divertire l’intera comunità.

AZ