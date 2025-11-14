Democrazia e autonomie regionali: focus al corso di formazione politica

TERMOLI Prosegue domani, sabato 15 novembre alle ore 9.30, il Corso di Formazione Politica con il secondo appuntamento del ciclo previsto. L’incontro si terrà presso la sala “Ecclesia Mater” della Curia della Diocesi di Termoli-Larino, in Piazza Sant’Antonio.

La giornata si aprirà con la relazione del professor Marco Olivetti, docente ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Lumsa di Roma, sul tema: “La democrazia costituzionale: modello unico o modello in crisi?”. Olivetti, autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e membro di importanti commissioni governative, porterà la sua esperienza internazionale in diritto costituzionale e istituzioni politiche.

A seguire, il professor Giuseppe Iglieri, ricercatore in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise e Presidente dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise V. Cuoco, terrà la relazione “Le battaglie dei movimenti e dei partiti politici regionali per l’autonomia, l’Università e contro il nucleare”. Iglieri, riconosciuto a livello internazionale per i suoi studi sullo sviluppo politico ed economico italiano ed europeo del secondo Novecento, è stato insignito di prestigiosi premi di ricerca, tra cui il Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e un riconoscimento dalla Gerald R. Ford Presidential Foundation.

L’iniziativa si conferma come un’occasione importante di approfondimento politico e storico, rivolta a chi desidera comprendere le dinamiche costituzionali e le vicende politiche regionali con approccio rigoroso e scientifico.

