Diabete di tipo 2: al via lo screening gratuito nelle farmacie molisane

TERMOLI. Parte in Molise una nuova campagna di screening per il diabete di tipo 2, promossa dalla Regione e realizzata tramite la rete delle farmacie territoriali. L’iniziativa, che si svolgerà per due settimane a partire dal 14 novembre 2025, rientra nel Piano regionale della prevenzione 2020-2025 e ha l’obiettivo di individuare precocemente casi di diabete o situazioni a rischio, facilitando diagnosi tempestive e percorsi di cura adeguati.

La partecipazione è gratuita e volontaria, senza bisogno di prenotazione. I test saranno effettuati nelle farmacie aderenti, sia urbane sia rurali, utilizzando kit monouso per la misurazione della glicemia capillare, forniti dall’Asrem e distribuiti secondo la normale filiera sanitaria.

L’iniziativa, regolata da un decreto commissariale, è realizzata in collaborazione tra Asrem e Federfarma Molise, rappresentata dal presidente Luigi Sauro, mentre per l’azienda sanitaria il protocollo è stato firmato dal direttore generale Giovanni Di Santo. Sarà l’Asrem a predisporre il protocollo operativo, che definirà tutte le fasi del percorso: dalla registrazione del cittadino fino alla presa in carico dei soggetti con esito positivo.

Il test in farmacia sarà eseguito previo consenso informato. Qualora i valori di glicemia a digiuno risultassero pari o superiori a 126 mg/dl, il cittadino riceverà un voucher per effettuare ulteriori accertamenti, come il dosaggio dell’emoglobina glicata, presso i laboratori di Campobasso, Isernia o Termoli. In caso di conferma della diagnosi, il paziente sarà indirizzato al medico di base o ai centri diabetologici di riferimento.

Le farmacie aderenti percepiranno un compenso per ogni test effettuato, mentre le spese relative a glucometri e materiali informativi saranno rimborsate dalla Regione Molise. L’iniziativa valorizza la capillarità e la funzione sociale delle farmacie, soprattutto nelle aree rurali, e consentirà di raccogliere dati epidemiologici preziosi, che confluiranno nel sistema informativo dell’Asrem e saranno analizzati dal Dipartimento unico di prevenzione.