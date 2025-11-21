“Diamo voce al silenzio”: a San Giuliano la Giornata contro la violenza sulle donne

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Uniti nell’impegno per contrastare la violenza sulle donne, sensibilizzando sempre più la società. Anche quest’anno si rinnova l’impegno delle associazioni Vivere a Colori e Il Filo dei Sogni.
“Diamo voce al silenzio” è il tema della Giornata contro la violenza sulle donne, in programma domenica 23 novembre 2025 a San Giuliano di Puglia.
A partire dalle 16.00, nei pressi della panchina rossa lungo Corso Vittorio Emanuele III, sono previsti diversi interventi, tra riflessioni, brani musicali, letture e altri momenti significativi. Spazio anche alla solidarietà, con la realizzazione di bellissimi lavori artigianali con la tecnica del “chiacchierino”.