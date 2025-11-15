TERMOLI. Dolce Vida Revival: Termoli si accende con la disco anni ’70, ’80 e ’90.

Stasera, sabato 15 novembre, il locale Dolce Vida, di via dei Palissandri, ospiterà una serata imperdibile per gli amanti della musica vintage: Dolce Vida Revival, evento dedicato alle sonorità leggendarie degli anni ’70, ’80 e ’90. A partire dalle ore 22, il dancefloor si trasformerà in un viaggio nel tempo tra luci, groove e atmosfere retrò.

Protagonista della serata sarà la special guest Glowria Gaymore, artista di punta della scena revival, pronta a incantare il pubblico con la sua energia e il suo repertorio. A seguire, il DJ set di Raffa Jair garantirà una selezione musicale esplosiva, mentre la voce di Miss Natalia accompagnerà la notte con stile e carisma.

L’ingresso sarà soggetto a selezione, e per info e prenotazione tavoli è attivo il numero 347.8572557. L’evento si preannuncia come uno dei più attesi dell’autunno termolese, capace di richiamare appassionati per celebrare la magia della disco in un’atmosfera elegante e coinvolgente.