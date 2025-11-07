EnoCliternia 2025: due giorni di vino, territorio e futuro

CAMPOMARINO. Si terrà sabato 22 e domenica 23 novembre l’appuntamento con EnoCliternia, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio, del vino e delle tradizioni locali, patrocinata dal Comune di Campomarino e ospitata nella Piazza Madonna Grande di Nuova Cliternia. L’edizione di quest’anno, intitolata “Spotlights on Nuova Cliternia”, propone due giornate di incontri, degustazioni e momenti di condivisione aperti alla cittadinanza.

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

Ore 15 – Auditorium della comunità

• Convegno “Vitae in cammino: territorio, vino, futuro”

Relatori: Emanuele Rossini (HR Director Cantina storica “Ruffino” dal 1877), Nadia Afragola (Giornalista Food & Lifestyle), Francesco Sorelli (Direttore e Ambasciatore Consorzio Chianti Rufina)

Moderatore: Fabio Zavattaro (Giornalista RAI e Direttore scientifico Università Lumsa di Roma)

• Riempimento barrique solidale

Ore 20 – Piazza Madonna Grande

• Musica live “Le Chat Rouge”

• Durante tutta la giornata: stand gastronomici e degustazione vini sotto tensostruttura

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

Ore 10 – Piazza Madonna Grande

• Celebrazione dell’Eucaristia

• Benedizione e piantumazione del vigneto comunitario con S.E. Mons. Claudio Palumbo, Vescovo della diocesi di Termoli-Larino

• Premiazione progetto “Viaggio dall’uva al vino”