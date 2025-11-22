Festa dell’Albero a Palata: giovani e istituzioni insieme per la natura

PALATA. L’Istituto Comprensivo “A. Ricciardi” di Palata, il 21 novembre 2025, ha dedicato una giornata significativa alla Festa dell’albero.

È meraviglioso vedere come la Festa dell’Albero non sia stata solo una formalità, ma un vero e proprio momento di educazione civica e ambientale. L’impegno della Dirigente Scolastica Tamara Isler, nel rendere questi obiettivi parte integrante del percorso formativo, è encomiabile.

L’evento ha avuto una spinta istituzionale importante grazie alla partecipazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia e delle autorità locali. La loro presenza evidenzia l’importanza che la comunità e le istituzioni danno alla crescita dei giovani nel rispetto dell’ambiente.

Non solo alunni e docenti, ma anche tutto il personale scolastico e, in modo essenziale, le famiglie. Questo dimostra che quando la scuola e i genitori lavorano insieme, l’educazione diventa più forte e i valori, come quello del rispetto per la natura, vengono trasmessi con maggiore efficacia. Un bellissimo esempio di comunità educante!

Dopo i calorosi saluti istituzionali della dirigente Sscolastica, che ha sottolineato l’importanza dell’Educazione Civica nel curricolo scolastico, il testimone è passato al Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, Alessandro De Vivo.

In un intervento magistrale che ha saputo catturare l’attenzione di tutti, egli ha esposto in maniera coinvolgente l’importanza vitale degli alberi e il ruolo cruciale del rispetto ambientale per l’esistenza di ogni essere vivente.

Un momento di grande valore simbolico è stato il dono dell’Albero di Falcone, un gesto che ha legato la celebrazione ecologica alla memoria del giudice Falcone. Questo albero è stato presentato come un potente simbolo, invitando ogni partecipante a mettere delle “sane radici” nella propria vita per difendere e tutelare l’ambiente in cui viviamo.

A seguire, gli interventi dell’Assessore all’Agricoltura Salvatore Micone, del Consigliere Provinciale Angelo Del Gesso e del Sindaco Maria Di Lena.

Il culmine della manifestazione è stato il momento della piantumazione, trasformato in un bellissimo gioco educativo: il Comandante e la Dirigente Scolastica hanno coinvolto attivamente tutti gli alunni nella messa a dimora delle nuove piante: il profumatissimo rosmarino, l’imponente leccio e il suggestivo Ficus macrophylla.

L’intera manifestazione si è conclusa con i sentiti ringraziamenti e saluti finali del Comandante, rivolti con affetto a tutti gli alunni, ai docenti e al personale che ha reso possibile questa significativa giornata.