Festa dell’Albero a San Felice del Molise: nuove radici per il futuro

SAN FELICE DEL MOLISE. Una bellissima mattinata all’insegna della natura, dell’educazione ambientale e della collaborazione tra istituzioni e associazioni.

Domenica 23 novembre, in occasione della Festa dell’Albero, il Comune di San Felice del Molise e il lionsclubsansalvo hanno unito le forze per piantare simbolicamente nuove radici per il futuro.

“Questa festa non è solo simbolica: è un messaggio forte alle nostre comunità. Il verde è vita, ed educare i più giovani al rispetto per la natura significa investire in un futuro più sano e sostenibile per tutti“. Così il sindaco di San Felice del Molise, Corrado Zara