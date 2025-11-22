Festa dell’Albero a San Felice del Molise: nuove radici per il futuro

SAN FELICE DEL MOLISE. Una bellissima mattinata all’insegna della natura, dell’educazione ambientale e della collaborazione tra istituzioni e associazioni.
Domenica 23 novembre, in occasione della Festa dell’Albero, il Comune di San Felice del Molise e il lionsclubsansalvo hanno unito le forze per piantare simbolicamente nuove radici per il futuro.
“Questa festa non è solo simbolica: è un messaggio forte alle nostre comunità. Il verde è vita, ed educare i più giovani al rispetto per la natura significa investire in un futuro più sano e sostenibile per tutti“. Così il sindaco di San Felice del Molise, Corrado Zara
“L’ambiente è uno degli otto temi globali che il Lions International promuove con forza. Ogni albero piantato è un gesto concreto di speranza per le nuove generazioni e un invito a prenderci cura del nostro pianeta ogni giorno, con piccoli grandi gesti”. Così Virginio Di Pierro, presidente del Lions Club San Salvo.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!
Insieme, piantiamo il futuro.