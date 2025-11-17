“Gemellaggio della Memoria”: San Felice del Molise e Fiumicino ricordano Antonio Zara

SAN FELICE DEL MOLISE. Mercoledì 19 novembre 2025, i Comuni di San Felice del Molise e Fiumicino celebreranno il “Gemellaggio della Memoria” in onore del Finanziere Antonio Zara Movm.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 11.00 presso il Monumento ai Caduti con la deposizione di una corona d’alloro. A seguire, alle 11.30, presso il Caffè Letterario, si terrà la firma del protocollo d’intesa che sancisce ufficialmente il gemellaggio tra le due comunità.

A guidare le iniziative saranno i sindaci dei due Comuni: Corrado Zara per San Felice del Molise e Mario Baccini per Fiumicino, che insieme sottolineano l’importanza di mantenere viva la memoria e di trasmettere alle nuove generazioni il valore del coraggio e del servizio alla patria.