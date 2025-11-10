“Giacomino cerca casa”

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Giacomino si trovava steso a terra in mezzo a una strada di campagna a San Giacomo degli Schiavoni, a pochi passi da Termoli.

Sembrava morto ma una persona di buon cuore si è fermata e ha notato, nonostante fosse completamente immobile, che il piccolo ancora respirava. Era forse la prima volta che si allontanava dalla mamma, la sua prima esplorazione che gli stava costando la vita. Portato d’urgenza dal veterinario, Giacomino è riuscito a superare la notte.

Grazie a Dio il piccolo ha riportato solo una lieve frattura alla mandibola. Ora il micio è in stallo in attesa di una famiglia che possa adottarlo. Ha circa 2 mesi e mezzo, è dolce e coccolone. Verrà affidato sverminato, spulciato e vaccinato previo controllo pre affido.

Info Whastapp 349 4212918. Grazie di cuore.