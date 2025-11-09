“Giornata della Famiglia” alla chiesa del Carmelo

TERMOLI. “La famiglia è culla della vita, primo luogo dell’accoglienza e dell’amore” (Papa Francesco).
Oggi, domenica 9 novembre 2025, Giornata della Famiglia con il ritiro interregionale dell’Istituto Santa Famiglia presso la parrocchia della Madonna del Carmelo a Termoli.
Il programma prevede alle 9.15 le lodi mattutine; alle 9.30 meditazione del vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, che presiederà anche la santa messa e il gruppo di confronto.
Alle 13 pranzo. Alle 15 Adorazione eucaristica guidata da don Elio Benedetto. Iniziativa aperta a tutti.