Giovedì mattina i funerali di Lorenzo Perino

TERMOLI. Domattina, giovedì 6 novembre, si celebreranno i funerali del 69enne Lorenzo Perino.

In un clima di profonda commozione, la comunità di Termoli si prepara a dare l’ultimo saluto a Lorenzo Perino, venuto a mancare improvvisamente all’età di 69 anni. La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente familiari, amici e conoscenti, lasciando un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Lorenzo era un uomo stimato e benvoluto, la cui presenza discreta e gentile ha segnato profondamente la vita di chi lo circondava. A darne il triste annuncio sono la moglie Angela, i figli Giusy e Gianluca, il genero, i nipoti, la suocera, i cognati e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di una figura centrale e affettuosa.

I funerali si terranno giovedì 6 novembre alle ore 11 presso la chiesa di Gesù Crocifisso. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera, in cui la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia Perino per esprimere affetto e vicinanza.