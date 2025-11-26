X
mercoledì 26 Novembre 2025
Guardia medica, sportello Grim e debiti fuori bilancio nel Consiglio comunale di Guglionesi

GUGLIONESI. Si riunirà il 28 novembre 2025 alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare il Consiglio comunale di Guglionesi.

La seduta, indetta secondo il vigente Regolamento Comunale e in conformità agli articoli 36 e 39, sarà dedicata alla trattazione di importanti punti all’ordine del giorno, tra cui:

  1. Riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di sentenze della Corte d’Appello di Campobasso e del Giudice di Pace di Larino;
  2. Variazione al bilancio di previsione 2025/2027;
  3. Mozione del consigliere Aristotile sul Piano Operativo POS Molise 2025/2027 e sulla postazione della Guardia Medica di Guglionesi;
  4. Interrogazione del consigliere Aristotile per l’apertura di uno sportello GRIM nel Comune;
  5. Varie ed eventuali.

Tutte le proposte di deliberazione sono disponibili online sul portale dei servizi del Comune e presso la segreteria comunale.