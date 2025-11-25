TERMOLI. Guasto alla condotta idrica, disagi in centro a Termoli.

Un guasto provocato da terzi sulla rete idrica sta causando in queste ore cali di pressione e possibili mancanze d’acqua in diverse vie del centro cittadino: corso Fratelli Brigida, via XX Settembre, via Alfano, via Marconi, via Frentana, corso Vittorio Emanuele III, Piazza Mercato, via Mercato e via Pilla. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio e, salvo imprevisti, il flusso idrico dovrebbe tornare regolare entro le 18.

L’invito alla cittadinanza è alla prudenza e all’uso consapevole delle riserve disponibili, in attesa della completa normalizzazione.