Guglionesi “accende” l’inverno con Le Donatella e il Circo Nero

GUGLIONESI. Dalla collaborazione tra Agng e la Pro loco di Colleniso nasce un evento speciale, pensato per regalare al pubblico una serata di musica e spettacolo di grande qualità. La tensostruttura coperta di Castellara offrirà uno spazio accogliente e confortevole, trasformandosi in palcoscenico per artisti e performer di livello nazionale.

L’apertura sarà affidata a DJ Biagio Capurso, pronto a coinvolgere con il suo sound energico. A seguire, sul palco arriveranno Le Donatella, le sorelle più travolgenti della televisione italiana, note per il loro carisma e per le partecipazioni a programmi di successo come Tale e Quale Show su RAI 1.

A rendere la serata ancora più suggestiva sarà il Circo Nero di Firenze, con performance spettacolari, costumi visionari e atmosfere teatrali che renderanno l’esperienza unica e immersiva.

La chiusura sarà affidata al B2B di DJ Deefe e Fabio La Fratta, che faranno ballare fino a notte fonda con un set ad alta intensità.

Un appuntamento che unisce musica, spettacolo e creatività, frutto della sinergia tra Agng e Pro loco Colleniso, pronto a rendere indimenticabile l’inverno 2025.

Per info Agng e Pro loco Colleniso.

