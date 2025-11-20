Guglionesi investe nella cultura: oltre 15mila euro per potenziare la biblioteca comunale

GUGLIONESI. La Biblioteca comunale di Guglionesi riceve un importante contributo di 15.836,96 euro destinato all’acquisto di nuovi libri, anche in formato digitale.

Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito del bando per l’editoria promosso dal Ministero della Cultura, previsto dal decreto n. 272 del 5 agosto 2025, che stabilisce le modalità di erogazione dei contributi alle biblioteche per il potenziamento del patrimonio culturale.

Il sindaco Bartolomeo Antonacci, l’assessore alla Cultura Dalila D’Alò e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso grande soddisfazione per il risultato, sottolineando che il contributo permetterà di ampliare l’offerta bibliografica e di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di studenti e cittadini.