“Guida sicura”: a Termoli i giovani imparano a guidare responsabilmente

TERMOLI. “Guida Sicura” è l’iniziativa promossa dal Comune di Termoli, in collaborazione con Motor Sud Expò e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, per sensibilizzare i più giovani alla sicurezza stradale.

Venerdì 14 novembre, a Piazza Papa Giovanni Paolo II, dalle ore 9 alle 14.30, si svolgeranno dimostrazioni teoriche e pratiche di guida sicura, con la partecipazione di istruttori qualificati e degli studenti delle scuole medie e superiori di Termoli.

“Si tratta di un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale – ha spiegato il vicesindaco e assessore Michele Barile – per coinvolgere i giovani sui corretti stili di guida e prevenire incidenti stradali spesso causati da distrazioni, assunzione di alcol, sostanze stupefacenti o dall’uso del cellulare”.

Durante la mattinata sono previste lezioni di educazione stradale, simulazioni di incidenti, corsi di primo intervento e un corso di guida sicura con go-kart.