Gusto e tradizione a San Giuliano: castagne, vino novello e musica napoletana

SAN GIULIANO DI PUGLIA. L’autunno porta con sé profumi e sapori unici, e San Giuliano di Puglia è pronto a celebrarlo con la seconda edizione di “Castagne e Vino Novello”. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle ore 19:30 a San Giuliano di Puglia.Una serata all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento, con un programma ricco di sorprese.

Dopo il successo della prima edizione , la Pro loco ha voluto riproporre questo evento per valorizzare i prodotti tipici locali e offrire una serata di svago alla comunità. Protagonisti indiscussi saranno le caldarroste, fragranti e fumanti, accompagnate dal vino novello, dal sapore intenso e fruttato. Non mancheranno altre specialità gastronomiche del territorio, per un’esperienza culinaria completa e

Ad allietare la serata ci sarà il gruppo musicale “Napulammore”, che con la sua energia e il suo repertorio di musica napoletana saprà coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale tra le melodie più belle della tradizione napoletana.Un’occasione imperdibile per cantare, ballare e divertirsi in compagnia.

Non perdete l’occasione di trascorrere una serata indimenticabile a San Giuliano di Puglia, all’insegna del gusto, della tradizione e della buona musica. Vi aspettiamo numerosi!