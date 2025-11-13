TERMOLI. I cori della diocesi di Termoli-Larino al Giubileo delle Corali a Roma.

Domenica 23 novembre 2025, in occasione del Giubileo dei cori e delle corali, 109 pellegrini della diocesi di Termoli-Larino parteciperanno alla solenne celebrazione eucaristica che si terrà a Roma, sul sagrato della Basilica di San Pietro. L’evento, parte integrante del Giubileo della Speranza 2025, vedrà la presenza di cori provenienti da tutto il mondo, in un grande momento di comunione spirituale e musicale.

La Santa Messa, presieduta dal Sommo Pontefice Leone XIV, sarà animata dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina, il coro personale del Papa, e si svolgerà alle ore 10.30 nella solennità di Cristo Re dell’Universo. I cori molisani, insieme a quelli delle altre diocesi italiane e internazionali, contribuiranno con il loro canto alla liturgia, esprimendo la bellezza della fede attraverso la musica sacra.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 e sui canali ufficiali Vatican Media/Vatican News, permettendo anche a chi non potrà essere presente di unirsi spiritualmente alla celebrazione.

Il Giubileo dei cori, promosso dal Dicastero per l’Evangelizzazione, è un’iniziativa che valorizza il ruolo dei cori liturgici come strumenti di evangelizzazione e speranza. Durante il weekend del 22-23 novembre, sono previsti anche concerti e messe vespertine animate dai cori partecipanti nelle chiese di Roma.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti della diocesi di Termoli-Larino, che con entusiasmo e devozione porteranno la voce del Molise nel cuore della cristianità.

EB