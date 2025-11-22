“Il bello tra le crepe”: Simonetta Tassinari ospite a Palata

PALATA. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il comune di Palata e i Borghi della Lettura ospitano l’autrice Simonetta Tassinari, che presenterà il suo ultimo libro “Il bello tra le crepe”, edito da Feltrinelli.
Il volume si propone come un manuale ricco di spunti e riflessioni per affrontare le questioni più importanti della vita quotidiana, con continui rimandi alla storia, alla letteratura e alla filosofia.
L’incontro rappresenta un’occasione per dialogare, approfondire temi di grande attualità e confrontarsi con la sensibilità di un’autrice che sa unire esperienza e riflessione.