Il brigadiere Pasqualino Guglielmo diventa “Cavaliere”

SANTA CROCE DI MAGLIANO. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il brigadiere dei Carabinieri Pasqualino Guglielmo, originario di Santa Croce di Magliano, ha ricevuto ieri a Viterbo, dalle mani del prefetto, la prestigiosa onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, conferitagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Attualmente Comandante Interinale della Stazione Carabinieri di Vejano (VT), il Brigadiere Pasqualino si è distinto nel corso della sua carriera per l’alto senso del dovere, il grande spirito di sacrificio e una profonda dedizione al servizio dello Stato. Ha maturato una solida esperienza operativa sia presso le Stazioni territoriali dell’Arma sia nei Nuclei Operativi, affrontando con competenza e umanità situazioni complesse e delicate.

Dal 2015, anno in cui ha assunto il ruolo di sovrintendente nel ruolo Brigadieri presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, ha ricevuto numerosi riconoscimenti istituzionali: un Encomio Solenne dal Comandante Generale dell’Arma per il salvataggio di una vita umana durante un’operazione di servizio; la Medaglia d’Argento al Valor Civile concessa dal Ministro dell’Interno per aver salvato una donna intrappolata in un caravan in fiamme; diverse ricompense di encomio per attività complesse di polizia giudiziaria; e la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, simbolo di fedeltà e impegno costante.

La comunità di Santa Croce di Magliano, orgogliosa del suo concittadino, si stringe attorno a lui con affetto e stima: «Nel complimentarci con il nostro compaesano, gli auguriamo un forte in bocca al lupo per la carriera militare e gli inviamo un caro abbraccio».