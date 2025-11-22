Il gatto della scuola primaria di via Po cerca casa

TERMOLI. C’è una presenza fissa, morbida e incredibilmente affettuosa che da tempo accoglie bambini, genitori e personale scolastico davanti alla Scuola Primaria “Achille Pace – G. Paolo II”: un magnifico gatto dal pelo bianco e tigrato.

La caratteristica che lo ha reso celebre è la sua incredibile docilità. Contrariamente a molti felini randagi, questo gatto non è schivo.

Al contrario, cerca attivamente il contatto umano, si struscia sulle gambe di chi passa e si lascia accarezzare senza riserve da chiunque, regalando fusa e momenti di tenerezza.

Bambini e adulti ormai si sono affezionati a questa dolce sentinella, che rende l’ingresso e l’uscita da scuola un po’ più felice e spensierata.

Le sue condizioni igieniche e il suo temperamento così confidenziale suggeriscono che sia abituato alla vita casalinga.

Se riconoscete questo gatto o se siete a conoscenza di qualcuno che lo sta cercando disperatamente, vi invitiamo a prendere contatto per favorire il suo ricongiungimento con la sua famiglia.

Con l’arrivo del tempo più freddo e umido, la preoccupazione per il suo benessere è cresciuta: la necessità di trovargli un riparo caldo e sicuro è ora prioritaria.

Eliana Ronzullo