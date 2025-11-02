Il “IV Novembre” a Ururi: studenti, associazioni e amministrazione comunale

URURI. L’amministrazione comunale di Ururi, l’istituto comprensivo John Dewey e l’Associazione Nazionale Bersaglieri Nonni Vigili Volontari – Sezione Luigi Pellegrino invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa che si terrà in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Durante la cerimonia verrà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in segno di riconoscenza e memoria verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Questo momento solenne rappresenta un’occasione per riflettere insieme sui valori di unità, democrazia e solidarietà, fondamenta della nostra Repubblica. L’iniziativa mira a mantenere viva la memoria storica e a trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo dell’impegno civico e del rispetto per chi ha servito il Paese. La partecipazione della comunità sarà testimonianza di gratitudine e coesione, per condividere un momento di raccoglimento e orgoglio nazionale.

EB