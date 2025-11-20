Il presidente del Comitato italiano paralimpico in Molise

CAMPOBASSO. Incontro istituzionale tra Comitato Italiano Paralimpico e Regione Molise.
Alle ore 16, presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale (Via Genova 11, Campobasso), si terrà un incontro istituzionale tra il Comitato Italiano Paralimpico e la Regione Molise.
Interverranno:
– Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico
– Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise
L’incontro rappresenta un momento di confronto e collaborazione sui temi dello sport paralimpico, dell’inclusione e delle politiche territoriali.