Il ricordo di Lidia Aprile

TERMOLI. Si è spenta prematuramente la signora Lidia Aprile, i funerali hanno luogo alle 11 in cattedrale, a Termoli.

Il ricordo nelle parole di Sabrina Barile.

«Ciao Lidia,

anche tu strappata alla vita troppo presto… no, non ti chiameremo ‘guerriera’ perché nessuna lo è … altrimenti ci sarebbero guerriere brave e guerriere meno brave…

La verità è che non c’è nessuna guerra da combattere ma solo il desiderio di ‘Vivere’ e tu cara Lidia hai fatto l’impossibile, soffrendo e sperando che tutto diventasse solo un ricordo, un brutto ricordo…

Sei volata in cielo troppo presto ma la tua bellezza, il tuo sorriso e la tua dolcezza, continueranno a riscaldare i cuori delle persone che ti amano, delle tue meravigliose figlie, di tuo marito , di ogni tuo caro e dei tuoi amici.

Adesso riposa e dona forza a chi ti ama perché ne avranno tutti un gran bisogno …

Ciao Lidia!»

Alla famiglia Ceccarelli-Aprile il cordoglio di Termolionline.