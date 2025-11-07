Il secondo incontro del corso di formazione politica

TERMOLI. Domani, sabato 8 novembre alle ore 9:30, prosegue il Corso di Formazione Politica con il secondo incontro del ciclo previsto.

L’appuntamento è presso la sala “Ecclesia Mater” della Curia della Diocesi di Termoli-Larino, in Piazza Sant’Antonio.

Il programma prevede:

dottor Luigi Catelli – La riforma della giustizia – I^ parte

– La riforma della giustizia – I^ parte ingegnere Gianfranco Vitagliano – Crisi della Democrazia ed espansione delle Autocrazie

Relatori:

Dottor Luigi Catelli

Entra in magistratura nel 1983 come Uditore giudiziario. Dal 1984 al 1991 è Pretore di Vasto; successivamente Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Larino fino al 2000. Dal 2000 al 2006 è Giudice presso il Tribunale di Melfi e la Corte di Assise di Potenza. Dal 2006 diventa Consigliere della Corte di Appello dell’Aquila e, dal 2012 al 2018, Presidente della Sezione penale e della Corte di Assise di Appello della stessa Corte. Dal 2018 è Presidente della Corte di Appello di Ancona.

Ingegner Gianfranco Vitagliano

Già dirigente e vice direttore generale del Consorzio di Sviluppo Industriale della Valle del Biferno di Termoli. Ha ricoperto ruoli di consigliere e assessore del Comune di Termoli e della Regione Molise.