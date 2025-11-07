Intervento all’occhio: i ringraziamenti della famiglia Pilla

TERMOLI-CAMPOBASSO. La famiglia Pilla desidera esprimere la propria più sincera gratitudine al dottor Ermanno Dell’Omo, alla dottoressa Mariluccia Cassetta e a tutto lo staff della Clinica Villa Maria di Campobasso per la straordinaria professionalità, la competenza e l’attenzione dimostrate in occasione dell’intervento di cataratta di Marco. «La vostra disponibilità, la gentilezza e la cura con cui avete accompagnato ogni momento di questo percorso rappresentano un esempio raro di dedizione e umanità.

A tutti voi, il nostro più profondo e affettuoso grazie di cuore. Con riconoscenza».

La famiglia Pilla