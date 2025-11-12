Isole Tremiti: ispezione subacquea alle condotte idriche

ISOLE TREMITI. Dal 13 novembre al 12 dicembre 2025, l’Arcipelago delle Isole Tremiti sarà interessato da un’attività di ispezione alle condotte idriche sottomarine, affidata dall’Acquedotto Pugliese alla ditta CESUB S.r.l. L’intervento, che si svolgerà tra le isole di San Domino e San Nicola, prevede l’utilizzo di un ROV (Remotely Operated Vehicle) e dell’unità di appoggio “Maestrale”.

La Capitaneria di porto di Termoli ha emanato un’ordinanza per garantire la sicurezza della navigazione, prevedendo un raggio di 100 metri attorno all’unità di lavoro entro il quale sono vietate la navigazione, l’ancoraggio, le immersioni e ogni attività di pesca non autorizzata. Deroghe sono previste esclusivamente per i mezzi della società esecutrice, i servizi portuali e le forze dell’ordine.

La Capitaneria raccomanda a tutte le imbarcazioni che transitano nelle vicinanze di procedere alla minima velocità e di mantenere la distanza di sicurezza, evitando di creare moto ondoso che possa interferire con le operazioni. La società incaricata dei lavori dovrà inoltre rispettare specifiche norme di sicurezza, comunicare l’inizio e la fine delle operazioni, mantenere contatti radio costanti sul canale 16 VHF/FM e sospendere immediatamente le attività in caso di pericoli o intrusi nelle aree di lavoro.

L’intervento è stato autorizzato anche dall’Ente Parco Nazionale del Gargano e dall’Ufficio locale marittimo delle Tremiti, con l’obiettivo di proteggere sia la navigazione sia la pubblica incolumità, garantendo al contempo la salvaguardia dell’ambiente marino e del patrimonio sommerso.

Ogni violazione delle disposizioni sarà sanzionata secondo il Codice della Nautica da Diporto e il Codice della Navigazione, con responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose. L’ordinanza sarà pubblicata sul sito ufficiale della Guardia Costiera e diffusa agli enti locali e agli organi di informazione.