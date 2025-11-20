La 38esima edizione del premio “Gente di mare”

TERMOLI. Il 5 dicembre prossimo si terrà la 38ª edizione del premio “Gente di Mare”, organizzato dall’Amministrazione Comunale per tributare le personalità della città che più si sono contraddistinte nel proprio ambito lavorativo e sportivo.

Come avviene già da qualche anno, la manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium di Via Elba in due momenti distinti.

Alle ore 16, il sindaco Nicola Balice, insieme alla Giunta e ai consiglieri comunali, consegnerà un attestato di merito a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori della città e ai laureati dell’Università degli Studi del Molise delle facoltà di Termoli.

Alle ore 17:00, invece, sarà conferito il premio “Gente di Mare” ai cittadini che si sono distinti in ambito culturale, sociale e sportivo.

A presentare la 38ª edizione del premio saranno Antonio Lanzone e Stefano Leone, mentre la serata sarà allietata da Nicola Palladino.