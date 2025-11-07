La festa dell’albero a Palata

PALATA. Il 21 novembre 2025, alle ore 10, l’Istituto Comprensivo “A. Ricciardi” di Palata aprirà le porte della sua palestra per una mattinata dedicata all’ambiente. Gli studenti parteciperanno a un incontro formativo con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, per approfondire l’importanza degli alberi e della tutela della natura.
La giornata proseguirà nel cortile retrostante con la messa a dimora di nuove piante arboree, un gesto concreto per celebrare la vita e sensibilizzare le giovani generazioni alla cura del verde urbano.