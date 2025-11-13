La Fidapa in prima linea contro la violenza di genere

TERMOLI. Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 17, la sala riunioni della Curia Vescovile di Termoli in Piazza Sant’Antonio ospiterà un importante momento di confronto pubblico, promosso dalla sezione di Termoli della Fidapa Bpw Italy.

Il convegno, dal titolo “Violenza e Femminicidio: un bilancio tra misure legislative, strategie di intervento e azioni positive per le donne”, intende offrire uno spazio di riflessione, informazione e proposta concreta su un tema che interpella profondamente la società.

A guidare i lavori sarà la presidente Matilde Tartaglia, affiancata dai saluti istituzionali del Sindaco Nicola Balice e dell’Assessora alle Politiche Sociali Mariella Vaino.

Interverranno professioniste impegnate sul campo:

Sara Fauzia (psicologa ATS Larino)

(psicologa ATS Larino) Laura Vennittelli (avvocata e presidente “Casa dei Diritti”)

(avvocata e presidente “Casa dei Diritti”) Emanuela Teresa Galasso (psicologa CR Liberaluna e Centro Antiviolenza)

(psicologa CR Liberaluna e Centro Antiviolenza) Elvira Antonelli (procuratrice capo Tribunale di Larino)

Durante l’incontro sarà presentata la Buca Rossa, contenitore simbolico e operativo per la raccolta anonima di richieste d’aiuto, collocata presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo. Un gesto concreto che si affianca alle panchine rosse, segni visibili di ascolto e vicinanza.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Fidapa-sez. Termoli, Comune di Termoli e Associazione “Casa dei Diritti”, e si inserisce in un percorso più ampio di promozione della parità di genere e del rispetto dei diritti umani.

La cittadinanza è invitata a partecipare perché essere presenti è il primo passo verso il cambiamento.