La giornata della gentilezza coi bambini della scuola dell’infanzia di Guglionesi

GUGLIONESI. Oggi, in occasione della Giornata della Gentilezza, i bambini della scuola dell’infanzia hanno trasformato il paese in un luogo di sorrisi e gesti gentili. Armati di piccoli fiori di cartoncino colorato, su cui erano scritte frasi di gentilezza, hanno passeggiato per le strade consegnandoli ai passanti, accompagnati dai loro calorosi saluti.

L’iniziativa ha suscitato entusiasmo e sorrisi tra gli abitanti, che hanno ricambiato i saluti con gioia e gratitudine. Ma i bambini non si sono fermati qui: insieme alle maestre hanno fatto tappa anche al liceo, dove hanno salutato la preside, la segretaria e tutto il personale della segreteria, consegnando loro il “fiore della gentilezza”.

Un piccolo gesto, semplice ma ricco di significato, che ha reso speciale questa giornata, ricordando a tutti l’importanza di un sorriso, di una parola gentile e della cura reciproca nella vita quotidiana.