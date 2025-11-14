La giornata della gentilezza coi bimbi di Portocannone

SAN MARTINO IN PENSILIS. Giovedì 13 novembre, in occasione della “Giornata mondiale della gentilezza”, alcuni volontari Aisa Molise si sono recati c/o Istituto Comprensivo “John Dewey” di San Martino in Pensilis, presso la sede della scuola dell’infanzia di Portocannone, per ricevere doni da parte dei bambini (vestitini, giochi, prodotti alimentari) destinati ad altri bambini meno fortunati.

Una iniziativa lodevole e fondamentale, sia per sensibilizzare i bambini su realtà in cui altri coetanei vivono in famiglie meno fortunate, sia sull’importanza dell’inclusione e su come un piccolo gesto di gentilezza possa diventare fonte di aiuto per gli altri.

Un grazie speciale alla dirigente scolastica e alle maestre per la bella iniziativa e l’accoglienza che ci hanno riservato.