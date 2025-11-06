La magia della Superluna del Castoro

TERMOLI. Nella notte di Termoli, il cielo si è vestito di magia: la Superluna del Castoro ha illuminato le acque del mare con un bagliore quasi irreale. Gli scatti di Ezio Cairoli raccontano una luna gigante, arancione e intensa, che sembra accarezzare il Borgo e il Castello Svevo.

Ogni dettaglio, dai riflessi sull’acqua alle ombre dei vicoli, diventa poesia visiva: la Superluna del Castoro non è solo un evento astronomico, ma un invito a fermarsi e respirare la bellezza del momento. A Termoli, tra cielo e mare, la notte si trasforma in uno spettacolo da ammirare e custodire negli occhi e nel cuore.