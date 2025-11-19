La premiazione dell’undicesima edizione del concorso Anteas

TERMOLI. L’Anteas Molise e la Fnp-Cisl AbruzzoMolise, con il patrocinio del Comune di Termoli, organizzano l’undicesima edizione del Concorso di Poesia, Pittura, Scultura e Fotografia per l’anno 2025.
La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 21 novembre alle ore 9.30 presso l’Hotel Meridiano di Termoli (Lungomare Cristoforo Colombo, 52/A), dove saranno consegnati i riconoscimenti agli artisti vincitori.
La giornata si aprirà con i saluti e l’introduzione a cura di figure chiave dell’organizzazione e del sindacato, tra cui Marcello Giuditta (Segretario RLS FNP CISL Termoli), Luigi Pietrosimone (Presidente ANTEAS Molise), Riccardo Mascolo (Coordinatore FNP CISL Molise) e Angelo De Luca (Presidente ANTEAS Termoli).
Seguiranno gli interventi di spicco, moderati da Giovanna Testa, che vedranno la partecipazione di:
- Vincenzo Traniello (Segretario Generale FNP CISL AbruzzoMolise)
- Giovanni Notaro (Segretario Generale CISL AbruzzoMolise)
- Antonio D’Alessandro (Coordinatore AST CISL Molise)
- Michele Barile (Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Termoli)
Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe De Biase, Presidente Nazionale ANTEAS, sottolineando l’importanza dell’iniziativa a livello nazionale.
🏆 Cerimonia e Premiazioni
L’atteso momento della premiazione delle opere vincitrici si svolgerà a chiusura dei lavori, dopo il coffee break delle ore 11. A presiedere la giuria sarà il Presidente Antonio Mucciaccio, che svelerà i talenti emergenti e affermati nelle categorie di poesia, pittura, scultura e fotografia.
Per informazioni è possibile contattare l’Anteas o la Fnp-Cisl AbruzzoMolise presso la sede Cisl di Corso Nazionale 170, Termoli, ai numeri: 0875-714001, oppure ai cellulari 347-4926962 / 351-9580639 / 340-6575490.