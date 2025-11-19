La premiazione dell’undicesima edizione del concorso Anteas

TERMOLI. L’Anteas Molise e la Fnp-Cisl AbruzzoMolise, con il patrocinio del Comune di Termoli, organizzano l’undicesima edizione del Concorso di Poesia, Pittura, Scultura e Fotografia per l’anno 2025.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 21 novembre alle ore 9.30 presso l’Hotel Meridiano di Termoli (Lungomare Cristoforo Colombo, 52/A), dove saranno consegnati i riconoscimenti agli artisti vincitori.

La giornata si aprirà con i saluti e l’introduzione a cura di figure chiave dell’organizzazione e del sindacato, tra cui Marcello Giuditta (Segretario RLS FNP CISL Termoli), Luigi Pietrosimone (Presidente ANTEAS Molise), Riccardo Mascolo (Coordinatore FNP CISL Molise) e Angelo De Luca (Presidente ANTEAS Termoli).

Seguiranno gli interventi di spicco, moderati da Giovanna Testa, che vedranno la partecipazione di:

Vincenzo Traniello (Segretario Generale FNP CISL AbruzzoMolise)

(Segretario Generale FNP CISL AbruzzoMolise) Giovanni Notaro (Segretario Generale CISL AbruzzoMolise)

(Segretario Generale CISL AbruzzoMolise) Antonio D’Alessandro (Coordinatore AST CISL Molise)

(Coordinatore AST CISL Molise) Michele Barile (Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Termoli)

Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe De Biase, Presidente Nazionale ANTEAS, sottolineando l’importanza dell’iniziativa a livello nazionale.

🏆 Cerimonia e Premiazioni

L’atteso momento della premiazione delle opere vincitrici si svolgerà a chiusura dei lavori, dopo il coffee break delle ore 11. A presiedere la giuria sarà il Presidente Antonio Mucciaccio, che svelerà i talenti emergenti e affermati nelle categorie di poesia, pittura, scultura e fotografia.

Per informazioni è possibile contattare l’Anteas o la Fnp-Cisl AbruzzoMolise presso la sede Cisl di Corso Nazionale 170, Termoli, ai numeri: 0875-714001, oppure ai cellulari 347-4926962 / 351-9580639 / 340-6575490.