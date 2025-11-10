La presentazione della 29esima edizione della Colletta alimentare

CAMPOBASSO. Giovedì 13 novembre alle 11, nello spazio “Sfuso” di Piazza G. Pepe 42 a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (Gnca). L’iniziativa, ormai appuntamento fisso del calendario della solidarietà, ogni anno mobilita una vasta rete di volontari, associazioni e cittadini, trasformando il gesto della donazione in un aiuto concreto per le fasce più fragili della popolazione.

All’incontro interverranno Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare Abruzzo Molise; Mauro Morelli, responsabile Gnca per Abruzzo e Molise; e Mirko D’Amario, presidente del Banco di Solidarietà di Campobasso.

La 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare ETS in collaborazione con le sedi regionali e le altre 20 organizzazioni del Banco Alimentare in Italia, gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’edizione 2025 si svolgerà sabato 15 novembre in tutta Italia e, per quanto riguarda Abruzzo e Molise, vedrà il coinvolgimento di oltre cinquemila volontari, sostenitori e partner.