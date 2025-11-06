“La settimana del povero 2025”

TERMOLI. Sabato 8 novembre 2025, alle 10.30, nella sala del Centro Pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio a Termoli è convocata una conferenza stampa per la presentazione della Settimana del povero.
Interverranno: don Antonio Giannone, vicario episcopale Area Sviluppo Umano Integrale, Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori Caritas diocesana; Giovanni Fabrizio, direttore Pastorale della salute diocesana; Elda della Fazia, responsabile nuovo Ambulatorio solidale; Angelo Spadanuda, direttore di Un Paese per giovani. Al termine della conferenza sarà inaugurata la mostra sui senza fissa dimora a cura della Caritas, La Città Invisibile/Faced.