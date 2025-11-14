“La speranza al centro”: a Termoli la Giornata diocesana della gioventù

TERMOLI. “La speranza al centro” è il tema scelto per la Giornata diocesana della Gioventù, in programma nel pomeriggio di sabato 15 novembre 2025 a Termoli. L’iniziativa offrirà ai giovani un’occasione di incontro, riflessione, animazione e condivisione.

Il programma prenderà il via alle 15, con l’accoglienza in piazza Monumento. Alle 16.30 è prevista la preghiera nella parrocchia-santuario di San Timoteo, presieduta dal vescovo, monsignor Claudio Palumbo.

Alle 18, al cinema Sant’Antonio, si terrà l’incontro con lo special guest Arturo Mariani, speaker motivazionale con oltre 500 eventi all’attivo in Italia e all’estero. Nato con una sola gamba, Mariani da più di quindici anni racconta la sua storia per incoraggiare le persone a riscoprire il proprio potenziale, le proprie possibilità e il valore della vita, con uno stile sempre diretto e positivo.

Alle 19.30 sarà inaugurato il nuovo centro giovanile “Spes”. Seguirà un momento conviviale con rinfresco, musica dal vivo a cura della band “I Folli” e dj-set di Massimiliano Padoan.

La Gmg rientra nel calendario della Settimana diocesana del Povero.